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Бранимир

Бранимир

Бранимир — российский рок-музыкант, выступающий как самостоятельный артист. Александр является одним из ярчайших представителей современной отечественной рок-музыки. Критики называют его основателем жанра «гностический шансон» и популяризатором «еретического антирэгги». Сам музыкант предпочитает называть себя бардом.

Билеты в предпродаже 400 Р. В день концерта 500 Р. Справки по телефону 8−902−909−36−94, а также в «Прощай, Оружие».

Где и когда?
Прощай Оружие
Тула, пр. Ленина, 30
15 февраля 2018, четверг
19:00
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