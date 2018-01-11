Бранимир — российский рок-музыкант, выступающий как самостоятельный артист. Александр является одним из ярчайших представителей современной отечественной рок-музыки. Критики называют его основателем жанра «гностический шансон» и популяризатором «еретического антирэгги». Сам музыкант предпочитает называть себя бардом.

Билеты в предпродаже 400 Р. В день концерта 500 Р. Справки по телефону 8−902−909−36−94, а также в «Прощай, Оружие».