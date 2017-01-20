Близкое эхо войны
Для детей среднего и старшего школьного возраста.
Концертная программа сопровождается видеорядом.
Об этих битвах не написано в школьных учебниках истории…
Однако и сегодня в песнях живут наши современники, герои сегодняшних сражений в горячих точках планеты… Потому что они и есть новейшая история.
Программа концерта похожа на солдатский блокнот с фотографиями, записями, стихами и гитарными аккордами песен. И если все это станет созвучным аккордам ваших душ — значит, наш труд не пропал даром…
Для нас, современных людей, очень важно осмысление прошлого для великого служения своему Отечеству. Абонемент «Ратная слава» раскрывает три исторические вехи новейшей истории, в которых проявилась ратная доблесть русских воинов.
В программе участвуют:
- Заслуженные артисты России: Геннадий Шеверёв и Вячеслав Сладков
- Лауреаты всероссийских и международных конкурсов
- Леонид Алексеенко, Оксана Числова, Сергей Лукьянчиков
- Фольклорный ансамбль «Услада»
- Автор программы и ведущий — Александр Романов
Цена билета: 170 Р.