Близкое эхо войны

Для детей среднего и старшего школьного возраста.

Концертная программа сопровождается видеорядом.

Об этих битвах не написано в школьных учебниках истории…

Однако и сегодня в песнях живут наши современники, герои сегодняшних сражений в горячих точках планеты… Потому что они и есть новейшая история.

Программа концерта похожа на солдатский блокнот с фотографиями, записями, стихами и гитарными аккордами песен. И если все это станет созвучным аккордам ваших душ — значит, наш труд не пропал даром…

Для нас, современных людей, очень важно осмысление прошлого для великого служения своему Отечеству. Абонемент «Ратная слава» раскрывает три исторические вехи новейшей истории, в которых проявилась ратная доблесть русских воинов.

В программе участвуют:

Заслуженные артисты России: Геннадий Шеверёв и Вячеслав Сладков

Лауреаты всероссийских и международных конкурсов

Леонид Алексеенко, Оксана Числова, Сергей Лукьянчиков

Фольклорный ансамбль «Услада»

Автор программы и ведущий — Александр Романов

Цена билета: 170 Р.