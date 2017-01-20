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Близкое эхо войны

Близкое эхо войны

Для детей среднего и старшего школьного возраста.

Концертная программа сопровождается видеорядом.

Об этих битвах не написано в школьных учебниках истории…

Однако и сегодня в песнях живут наши современники, герои сегодняшних сражений в горячих точках планеты… Потому что они и есть новейшая история.

Программа концерта похожа на солдатский блокнот с фотографиями, записями, стихами и гитарными аккордами песен. И если все это станет созвучным аккордам ваших душ — значит, наш труд не пропал даром…

Для нас, современных людей, очень важно осмысление прошлого для великого служения своему Отечеству. Абонемент «Ратная слава» раскрывает три исторические вехи новейшей истории, в которых проявилась ратная доблесть русских воинов.

В программе участвуют:

  • Заслуженные артисты России: Геннадий Шеверёв и Вячеслав Сладков
  • Лауреаты всероссийских и международных конкурсов
  • Леонид Алексеенко, Оксана Числова, Сергей Лукьянчиков
  • Фольклорный ансамбль «Услада»
  • Автор программы и ведущий — Александр Романов

Цена билета: 170 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
Тула, проспект Ленина, 51
16 февраля 2017, четверг
15:30
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