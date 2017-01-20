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Воронежский русский народный хор

Воронежский русский народный хор

Государственный академический Воронежский русский народный хор — профессиональный коллектив, на протяжении многих лет с успехом представляет зрителям концертные программы, основанные на уникальных традициях южно-русского воронежского песенного и танцевального фольклора.

Воронежский хор своим творчеством стремится поддержать и развить интерес аудитории к историческому прошлому и культурным традициям родного края. Хор известен особой манерой пения, характерным звучанием низких женских голосов, насыщенных мягким бархатным тембром. На сцене вокальные номера органично сочетаются с вокально-хореографическими и танцевальными постановками. Красочное действо сопровождает оркестр русских народных инструментов.

Репертуар, накопленный Воронежским хором, колоссален и включает несколько сотен произведений разных музыкальных жанров. Всеми любимая песня «Ой, мороз, мороз» в том виде, в каком она звучит сегодня, была сложена в Воронежском хоре.

Богатство неповторимого многоголосного звучания раскрывают произведения, исполняемые а капелла: это не только русские народные песни, но и духовные стихи, светские песнопения. Есть в репертуаре множество песен современных авторов, неизменно звучат песни о войне.

На выступлениях Воронежского русского народного хора всегда царит атмосфера праздника, торжества народной музыки, в которой отразились многовековые традиции народного искусства как уникального культурного достояния России.

Цена билета: 500−1000 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
Тула, проспект Ленина, 51
12 февраля 2017, воскресенье
17:00
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