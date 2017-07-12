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Я только морем и жил

Я только морем и жил

Лекция, посвященная юбилею художника, познакомит зрителей с его необычной судьбой и ярким творчеством. «Я только морем и жил», — скажет великий мастер в конце своей жизни. Он стал легендой уже для своих современников, снискав любовь многих европейских монархов, знатоков и любителей искусства. Его называли «новый Верне» (подобно великому французскому маринисту, Айвазовский импровизировал, создавая свои морские пейзажи по памяти и воображению).

В историю искусства художник вошел и как историограф русского морского флота, создавший выразительные картины морских сражений. А личность художника проявилась не только в его отношении к своему предназначению, в его необыкновенном трудолюбии и творческой плодовитости, но и во множестве добрых дел, благотворительных акциях и благоустройстве родной Феодосии, жители которой называли Айвазовского отцом города.

Стоимость участия — 100 Р.

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