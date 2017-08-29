Вышибала: Эпический замес
Страна:
Канада, 2017
Премьера:
в РФ 31.08.2017
Режиссер:
Джей Барушель
Актеры:
Шонн Уильям Скотт, Джей Барушель, ТиДжей Миллер, Элиша Катберт, Уайатт Расселл, Лив Шрайбер, Ким Коутс, Элисон Пилл, Каллум Кит Ренни, Джордж Чертов
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
101 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,68
Продолжение истории про хоккеиста, который совершенно не умеет играть в хоккей, но запросто может положить любого на лед с помощью своих могучих кулаков. На этот раз у него настолько сильный соперник, что ему придется объединиться со своим главным врагом.
Сегодня
|00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 сентября, пятница
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:30
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
21:05
1 сентября, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
21:05