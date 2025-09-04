Вес победы
Премьера:
04.09.2025
Режиссер:
Шон Эллис
Актеры:
Джон Туртурро, Катрина Балф, Орландо Блум, Клэр Данн, Гэри Бидл, Оливер Тревена, Андонис Энтони, Мохаммед Мансарай, Эд Кир, Даниель Льюис, Джеймс Райт, Билли Херринг
Жанр:
Триллер
Продолжительноcть:
96 минут
Возрастные ограничения:
18+
Бывший чемпион возвращается на ринг, чтобы в последний раз побороться за титул, но только в том случае, если он сможет уложиться в весовую категорию. Запершись в номере в Лас-Вегасе, он приступает к незаконной программе по снижению веса с новым тренером, но побочные эффекты дают о себе знать очень скоро, чем больше он худеет, тем меньше он способен понимать, что реально, а что нет.
