Вес победы

Премьера: 04.09.2025

Режиссер: Шон Эллис

Актеры: Джон Туртурро, Катрина Балф, Орландо Блум, Клэр Данн, Гэри Бидл, Оливер Тревена, Андонис Энтони, Мохаммед Мансарай, Эд Кир, Даниель Льюис, Джеймс Райт, Билли Херринг

Жанр: Триллер

Продолжительноcть: 96 минут

Возрастные ограничения: 18+

Бывший чемпион возвращается на ринг, чтобы в последний раз побороться за титул, но только в том случае, если он сможет уложиться в весовую категорию. Запершись в номере в Лас-Вегасе, он приступает к незаконной программе по снижению веса с новым тренером, но побочные эффекты дают о себе знать очень скоро, чем больше он худеет, тем меньше он способен понимать, что реально, а что нет.