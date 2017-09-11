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Статус Брэда

Статус Брэда

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 14.09.2017
 
Режиссер:
Майк Уайт
  
Актеры:
Бен Стиллер, Остин Абрамс, Дженна Фишер, Майкл Шин, Джемейн Клемент, Люк Уилсон, Майк Уайт, Луиза Ли, Хавьер Гробет
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
101 мин
  

У Брэда есть достойная работа и любящая семья, однако мужчине не дают покоя достижения его бывших одноклассников. Во время поездки с сыном по различным колледжам он встречает своих школьных знакомых и мучается чувством, будто он — неудачник, наделавший в жизни массу ошибок.

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Сегодня
10:15 Алмаз Синема
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 Киносити
14:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30 Иллизиум (Новомосковск)
17:15 Синема Стар
17:50 Алмаз Синема
18:10 Киносити
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10 Киносити
20:40 Иллизиум (Новомосковск)
22:10 Киносити
Завтра
10:15 Алмаз Синема
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 Киносити
14:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30 Иллизиум (Новомосковск)
17:15 Синема Стар
17:50 Алмаз Синема
18:10 Киносити
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10 Киносити
20:40 Иллизиум (Новомосковск)
22:10 Киносити
00:10 Киносити
00:30 Синема Стар
16 сентября, суббота
10:15 Алмаз Синема
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 Киносити
14:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30 Иллизиум (Новомосковск)
17:15 Синема Стар
17:50 Алмаз Синема
18:10 Киносити
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10 Киносити
20:40 Иллизиум (Новомосковск)
22:10 Киносити
00:10 Киносити
00:30 Синема Стар
17 сентября, воскресенье
10:15 Алмаз Синема
14:10 Киносити
16:30 Иллизиум (Новомосковск)
17:15 Синема Стар
17:50 Алмаз Синема
18:10 Киносити
20:10 Киносити
20:40 Иллизиум (Новомосковск)
22:10 Киносити
00:10 Киносити
00:30 Синема Стар
18 сентября, понедельник
10:15 Алмаз Синема
14:10 Киносити
16:30 Иллизиум (Новомосковск)
17:15 Синема Стар
17:50 Алмаз Синема
18:10 Киносити
20:10 Киносити
20:40 Иллизиум (Новомосковск)
22:10 Киносити
00:10 Киносити
19 сентября, вторник
10:15 Алмаз Синема
14:10 Киносити
16:30 Иллизиум (Новомосковск)
17:15 Синема Стар
17:50 Алмаз Синема
18:10 Киносити
20:10 Киносити
20:40 Иллизиум (Новомосковск)
22:10 Киносити
00:10 Киносити
20 сентября, среда
10:15 Алмаз Синема
14:10 Киносити
16:30 Иллизиум (Новомосковск)
17:15 Синема Стар
17:50 Алмаз Синема
18:10 Киносити
20:10 Киносити
20:40 Иллизиум (Новомосковск)
22:10 Киносити
00:10 Киносити
21 сентября, четверг
00:10 Киносити
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