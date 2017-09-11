Статус Брэда
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 14.09.2017
Режиссер:
Майк Уайт
Актеры:
Бен Стиллер, Остин Абрамс, Дженна Фишер, Майкл Шин, Джемейн Клемент, Люк Уилсон, Майк Уайт, Луиза Ли, Хавьер Гробет
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
101 мин
У Брэда есть достойная работа и любящая семья, однако мужчине не дают покоя достижения его бывших одноклассников. Во время поездки с сыном по различным колледжам он встречает своих школьных знакомых и мучается чувством, будто он — неудачник, наделавший в жизни массу ошибок.
Сегодня
|10:15
|Алмаз Синема
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Киносити
|14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:15
|Синема Стар
|17:50
|Алмаз Синема
|18:10
|Киносити
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:10
|Киносити
|20:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:10
|Киносити
Завтра
|10:15
|Алмаз Синема
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Киносити
|14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:15
|Синема Стар
|17:50
|Алмаз Синема
|18:10
|Киносити
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:10
|Киносити
|20:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:10
|Киносити
|00:10
|Киносити
|00:30
|Синема Стар
16 сентября, суббота
|10:15
|Алмаз Синема
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Киносити
|14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:15
|Синема Стар
|17:50
|Алмаз Синема
|18:10
|Киносити
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:10
|Киносити
|20:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:10
|Киносити
|00:10
|Киносити
|00:30
|Синема Стар
17 сентября, воскресенье
|10:15
|Алмаз Синема
|14:10
|Киносити
|16:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:15
|Синема Стар
|17:50
|Алмаз Синема
|18:10
|Киносити
|20:10
|Киносити
|20:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:10
|Киносити
|00:10
|Киносити
|00:30
|Синема Стар
18 сентября, понедельник
|10:15
|Алмаз Синема
|14:10
|Киносити
|16:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:15
|Синема Стар
|17:50
|Алмаз Синема
|18:10
|Киносити
|20:10
|Киносити
|20:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:10
|Киносити
|00:10
|Киносити
19 сентября, вторник
|10:15
|Алмаз Синема
|14:10
|Киносити
|16:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:15
|Синема Стар
|17:50
|Алмаз Синема
|18:10
|Киносити
|20:10
|Киносити
|20:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:10
|Киносити
|00:10
|Киносити
20 сентября, среда
|10:15
|Алмаз Синема
|14:10
|Киносити
|16:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:15
|Синема Стар
|17:50
|Алмаз Синема
|18:10
|Киносити
|20:10
|Киносити
|20:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:10
|Киносити
|00:10
|Киносити
21 сентября, четверг
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:15
17:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:30
20:40
|Киносити
|
14:10
18:10
20:10
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
14:20
19:00
|Синема Стар
|
17:15
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:15
17:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:30
20:40
|Киносити
|
14:10
18:10
20:10
22:10
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
14:20
19:00
|Синема Стар
|
17:15
00:30
16 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
10:15
17:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:30
20:40
|Киносити
|
14:10
18:10
20:10
22:10
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
14:20
19:00
|Синема Стар
|
17:15
00:30
17 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:15
17:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:30
20:40
|Киносити
|
14:10
18:10
20:10
22:10
00:10
|Синема Стар
|
17:15
00:30
18 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:15
17:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:30
20:40
|Киносити
|
14:10
18:10
20:10
22:10
00:10
|Синема Стар
|
17:15
19 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
10:15
17:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:30
20:40
|Киносити
|
14:10
18:10
20:10
22:10
00:10
|Синема Стар
|
17:15
20 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
10:15
17:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:30
20:40
|Киносити
|
14:10
18:10
20:10
22:10
00:10
|Синема Стар
|
17:15
21 сентября, четверг
|Киносити
|
00:10