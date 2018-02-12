Сияние обрушится вниз. Последний концерт «Гражданской обороны»
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 20.02.2018
Режиссер:
Наталья Чумакова
Актеры:
Жанр:
документальный, концерт
Продолжительноcть:
102 мин
Фильм представляет собой последний во всех смыслах концерт «Гражданской обороны», состоявшийся 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге. Сняли его практически случайно. В конце 2017 года этот материал был перемонтирован в полноценный фильм-концерт с профессиональным звуком силами крупнейшей независимой московской киностудии «Космосфильм» и вдовы Егора Летова Натальи Чумаковой. В результате удалось добиться эффекта полного присутствия, так что зрители смогут почувствовать себя, словно на настоящем концерте легендарной группы.
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