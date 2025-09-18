  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Пункт назначения: Смертельная игра - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Пункт назначения: Смертельная игра

Пункт назначения: Смертельная игра

Премьера:
18.09.2025
 
Режиссер:
Карлос Баэна, Уго Кардосо, Натан Крукер, Сонни Лагуна, Эрнан Мояно, Доусон Тейлор, Томми Виклунд
  
Актеры:
Марио Гонсалес Марти, Лиззи Гомес, Матиас Миранда, Таина Липински, Бьянка Ваккетта, Лусия Баэс
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
80 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Робби необъяснимым образом выжил в катастрофе, в которой погибла его девушка. И теперь он готов на все, чтобы еще хоть раз поговорить с ней. Гадалка рассказывает ему об одном ритуале. Для его проведения он собирает группу отчаянных ребят, чтобы начать древнюю игру. Но смерти не нужно специальное приглашение, она сама готова придти за выжившими и предложить им свою игру.

0
Касса
Объектив
19 августа - 18 сентября 2023
Люксор Тула
Астрал. Поместье ужаса
8 - 18 сентября
Люксор Тула
Басня
11 мая - 17 сентября 2023
Алмаз Синема
Атель-Матель
8 - 17 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Дракула
11 - 17 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Август
20 сентября - 1 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.