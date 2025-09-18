Пункт назначения: Смертельная игра
Премьера:
18.09.2025
Режиссер:
Карлос Баэна, Уго Кардосо, Натан Крукер, Сонни Лагуна, Эрнан Мояно, Доусон Тейлор, Томми Виклунд
Актеры:
Марио Гонсалес Марти, Лиззи Гомес, Матиас Миранда, Таина Липински, Бьянка Ваккетта, Лусия Баэс
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
80 минут
Возрастные ограничения:
18+
Робби необъяснимым образом выжил в катастрофе, в которой погибла его девушка. И теперь он готов на все, чтобы еще хоть раз поговорить с ней. Гадалка рассказывает ему об одном ритуале. Для его проведения он собирает группу отчаянных ребят, чтобы начать древнюю игру. Но смерти не нужно специальное приглашение, она сама готова придти за выжившими и предложить им свою игру.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
19 августа - 18 сентября 2023
8 - 18 сентября
11 мая - 17 сентября 2023
8 - 17 сентября
11 - 17 сентября
20 сентября - 1 октября