Поезд-призрак
Премьера:
11.09.2025
Режиссер:
Так Се Ун
Актеры:
Чу Хен Ен, Чон Пэ Су, Чхве Бо Мин, Ким Чи Ин, Ким У Гем, Чон Хан Бит
Жанр:
Детективы, Ужасы
Продолжительноcть:
94 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Чтобы набрать просмотры, непопулярная ютюберша исследует городские легенды, связанные с подземкой.
Сегодня
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 сентября, суббота
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 сентября, воскресенье
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 сентября, понедельник
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 сентября, вторник
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 сентября, среда
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
