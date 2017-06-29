Пираты ХХ века

Страна: СССР, 1979

Режиссер: Борис Дуров

Актеры: Николай Еременко-младший, Пётр Вельяминов, Талгат Нигматулин, Рейно Арен, Дилором Камбарова, Наталья Хорохорина, Майя Эглите

Жанр:

боевик

Продолжительноcть: 79 мин

Советский сухогрузный корабль перевозил большой груз опиума для фармакологической промышленности. Современные пираты, охотившиеся за ценным грузом, коварством завладели кораблем и экипажем.

Чтобы не осталось свидетелей этого разбойного нападения, пираты попытались уничтожить всю команду корабля. В океанских просторах разыгралась напряженная борьба между горсткой советских моряков и современными разбойниками, не знающими пощады.