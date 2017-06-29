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Пираты ХХ века

Пираты ХХ века

Страна:
СССР, 1979
 
 
Режиссер:
Борис Дуров
 
Актеры:
Николай Еременко-младший, Пётр Вельяминов, Талгат Нигматулин, Рейно Арен, Дилором Камбарова, Наталья Хорохорина, Майя Эглите
Жанр:
боевик
 
Продолжительноcть:
79 мин
 
 

 

Советский сухогрузный корабль перевозил большой груз опиума для фармакологической промышленности. Современные пираты, охотившиеся за ценным грузом, коварством завладели кораблем и экипажем.

Чтобы не осталось свидетелей этого разбойного нападения, пираты попытались уничтожить всю команду корабля. В океанских просторах разыгралась напряженная борьба между горсткой советских моряков и современными разбойниками, не знающими пощады.

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