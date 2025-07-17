Пила Х
Премьера:
17.07.2025
Режиссер:
Кевин Гротерт
Актеры:
Тобин Белл, Шони Смит, Сюнневе Макоди Лунд, Стивен Бранд, Рената Вака, Джошуа Окамото, Октавио Инохоса, Полетт Эрнандес, Хорхе Брисеньо, Костас Мандилор
Жанр:
Детективы, Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
119 минут
Возрастные ограничения:
18+
Из-за прогрессирующего рака мозга Джону Крамеру осталось жить всего месяц. В отчаянии он соглашается на экспериментальное лечение, после которого возвращается к прежней жизни. Но неожиданно он узнает, что стал жертвой мошенников и никакой операции не было. Теперь Джон Крамер намерен отомстить аферистам, сыграв с ними в одну игру...
