Премьера: 17.07.2025

Режиссер: Кевин Гротерт

Актеры: Тобин Белл, Шони Смит, Сюнневе Макоди Лунд, Стивен Бранд, Рената Вака, Джошуа Окамото, Октавио Инохоса, Полетт Эрнандес, Хорхе Брисеньо, Костас Мандилор

Жанр: Детективы, Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 119 минут

Возрастные ограничения: 18+

Из-за прогрессирующего рака мозга Джону Крамеру осталось жить всего месяц. В отчаянии он соглашается на экспериментальное лечение, после которого возвращается к прежней жизни. Но неожиданно он узнает, что стал жертвой мошенников и никакой операции не было. Теперь Джон Крамер намерен отомстить аферистам, сыграв с ними в одну игру...