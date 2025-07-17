  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Пила Х - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Пила Х

Пила Х

Премьера:
17.07.2025
 
Режиссер:
Кевин Гротерт
  
Актеры:
Тобин Белл, Шони Смит, Сюнневе Макоди Лунд, Стивен Бранд, Рената Вака, Джошуа Окамото, Октавио Инохоса, Полетт Эрнандес, Хорхе Брисеньо, Костас Мандилор
  
Жанр:
Детективы, Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
119 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Из-за прогрессирующего рака мозга Джону Крамеру осталось жить всего месяц. В отчаянии он соглашается на экспериментальное лечение, после которого возвращается к прежней жизни. Но неожиданно он узнает, что стал жертвой мошенников и никакой операции не было. Теперь Джон Крамер намерен отомстить аферистам, сыграв с ними в одну игру...

0
Касса
Дракула
11 - 17 сентября
Синема Стар
Атель-Матель
8 - 10 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 10 сентября 2023
Алмаз Синема
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 13 сентября 2024
Майский
Танго темной лошадки
31 мая - 14 сентября 2024
Люксор Тула
Астрал. Поместье ужаса
8 - 14 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.