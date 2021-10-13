Не время умирать

Страна: Великобритания, США, 2020

Премьера: в РФ 07.10.2021

Режиссер: Кэри Фукунага

Актеры: Дэниэл Крэйг, Ана де Армас, Рами Малек, Леа Сейду, Билли Магнуссен, Рэйф Файнс, Наоми Харрис, Кристоф Вальц, Бен Уишоу, Джеффри Райт

Жанр: боевик, приключения, триллер

Продолжительноcть: 163 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,26

Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.