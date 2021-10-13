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Не время умирать

Не время умирать

Страна:
Великобритания, США, 2020
 
Премьера:
в РФ 07.10.2021
 
Режиссер:
Кэри Фукунага
  
Актеры:
Дэниэл Крэйг, Ана де Армас, Рами Малек, Леа Сейду, Билли Магнуссен, Рэйф Файнс, Наоми Харрис, Кристоф Вальц, Бен Уишоу, Джеффри Райт
  
Жанр:
боевик, приключения, триллер
  
Продолжительноcть:
163 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,26
          
 

Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.

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 ₽  Билеты: 500-600 ₽
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21 ноября, воскресенье 17:00
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