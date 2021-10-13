Не время умирать
Страна:
Великобритания, США, 2020
Премьера:
в РФ 07.10.2021
Режиссер:
Кэри Фукунага
Актеры:
Дэниэл Крэйг, Ана де Армас, Рами Малек, Леа Сейду, Билли Магнуссен, Рэйф Файнс, Наоми Харрис, Кристоф Вальц, Бен Уишоу, Джеффри Райт
Жанр:
боевик, приключения, триллер
Продолжительноcть:
163 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,26
Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.
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13 ноября, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
26 октября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2800 ₽
21 ноября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 150-300 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 октября, среда 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
14 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 200-350 ₽