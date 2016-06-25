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ММКФ-2016. Тони Эрдманн

ММКФ-2016. Тони Эрдманн

Страна:
Германия, Австрия, 2016
 
Премьера:
в РФ 25.06.2016
 
Режиссер:
Марен Аде
  
Актеры:
Петер Симонишек, Сандра Хюллер, Михаэль Виттенборн, Томас Лойбл
  
Жанр:
драма, комедия
  
Продолжительноcть:
162 мин
  

Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред решает наладить отношения с дочерью, успешным бизнес-консультантом одной из престижных корпораций. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна. Своими уморительными и шокирующими выходками он надеется изменить представление дочери о жизни и завоевать место в ее сердце.

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Сегодня
21:00 ДКЖкино
Завтра
21:00 ДКЖкино
1 марта, среда
16:15 ДКЖкино
2 марта, четверг
21:00 ДКЖкино
3 марта, пятница
21:00 ДКЖкино
4 марта, суббота
21:00 ДКЖкино
5 марта, воскресенье
21:00 ДКЖкино
6 марта, понедельник
21:00 ДКЖкино
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