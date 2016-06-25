ММКФ-2016. Тони Эрдманн
Страна:
Германия, Австрия, 2016
Премьера:
в РФ 25.06.2016
Режиссер:
Марен Аде
Актеры:
Петер Симонишек, Сандра Хюллер, Михаэль Виттенборн, Томас Лойбл
Жанр:
драма, комедия
Продолжительноcть:
162 мин
Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред решает наладить отношения с дочерью, успешным бизнес-консультантом одной из престижных корпораций. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна. Своими уморительными и шокирующими выходками он надеется изменить представление дочери о жизни и завоевать место в ее сердце.
Сегодня
|21:00
|ДКЖкино
Завтра
|21:00
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1 марта, среда
|16:15
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2 марта, четверг
|21:00
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3 марта, пятница
|21:00
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4 марта, суббота
|21:00
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5 марта, воскресенье
|21:00
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6 марта, понедельник
|21:00
|ДКЖкино