ММКФ-2016. Тони Эрдманн

Страна: Германия, Австрия, 2016

Премьера: в РФ 25.06.2016

Режиссер: Марен Аде

Актеры: Петер Симонишек, Сандра Хюллер, Михаэль Виттенборн, Томас Лойбл

Жанр: драма, комедия

Продолжительноcть: 162 мин

Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред решает наладить отношения с дочерью, успешным бизнес-консультантом одной из престижных корпораций. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна. Своими уморительными и шокирующими выходками он надеется изменить представление дочери о жизни и завоевать место в ее сердце.