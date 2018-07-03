Изостудия для взрослых «Рисуем для души»

Мечтаете научиться красиво рисовать, но не знаете, с чего начать? Тогда приглашаем в изостудию музея П. Н. Крылова ! Вы не только приобретёте необходимые навыки и умения, но и получите психоэмоциональную разгрузку в уютной атмосфере. И, конечно же, зарядитесь хорошим настроением! Ведь помимо развития воображения, рисование помогает снять стресс, отвлекает от будничной суеты и приносит массу позитивных эмоций.



Материалы для занятий необходимо приобрести самостоятельно. Их список можно узнать на первом занятии.



Подробности можно уточнить по тел. 41−04−61





Стоимость: 300 р./занятие