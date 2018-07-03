Изостудия для взрослых «Рисуем для души»
Мечтаете научиться красиво рисовать, но не знаете, с чего начать? Тогда приглашаем в изостудию музея
Материалы для занятий необходимо приобрести самостоятельно. Их список можно узнать на первом занятии.
Подробности можно уточнить по тел. 41−04−61
Стоимость: 300 р./занятие
Сегодня
|18:00
|Музей П.Н. Крылова
7 июля, суббота
|16:00
|Музей П.Н. Крылова
12 июля, четверг
|18:00
|Музей П.Н. Крылова
14 июля, суббота
|16:00
|Музей П.Н. Крылова
19 июля, четверг
|18:00
|Музей П.Н. Крылова
21 июля, суббота
|16:00
|Музей П.Н. Крылова
Сегодня
|Музей П.Н. Крылова
|
18:00
7 июля, суббота
|Музей П.Н. Крылова
|
16:00
12 июля, четверг
|Музей П.Н. Крылова
|
18:00
14 июля, суббота
|Музей П.Н. Крылова
|
16:00
19 июля, четверг
|Музей П.Н. Крылова
|
18:00
21 июля, суббота
|Музей П.Н. Крылова
|
16:00