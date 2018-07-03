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Изостудия для взрослых «Рисуем для души»

Изостудия для взрослых «Рисуем для души»

Мечтаете научиться красиво рисовать, но не знаете, с чего начать? Тогда приглашаем в изостудию музея П. Н. Крылова! Вы не только приобретёте необходимые навыки и умения, но и получите психоэмоциональную разгрузку в уютной атмосфере. И, конечно же, зарядитесь хорошим настроением! Ведь помимо развития воображения, рисование помогает снять стресс, отвлекает от будничной суеты и приносит массу позитивных эмоций.


Материалы для занятий необходимо приобрести самостоятельно. Их список можно узнать на первом занятии.


Подробности можно уточнить по тел. 41−04−61



Стоимость: 300 р./занятие

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Сегодня
18:00 Музей П.Н. Крылова
7 июля, суббота
16:00 Музей П.Н. Крылова
12 июля, четверг
18:00 Музей П.Н. Крылова
14 июля, суббота
16:00 Музей П.Н. Крылова
19 июля, четверг
18:00 Музей П.Н. Крылова
21 июля, суббота
16:00 Музей П.Н. Крылова
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