Идентификация

Премьера: 28.08.2025

Режиссер: Серик Бейсеу

Актеры: Антон Пампушный, Евгений Сидихин, Антон Лаврентьев, Анастасия Резник, Нино Деисадзе, Виктория Агалакова, Екатерина Васильева, Елизавета Налетова

Жанр: Триллер, Фантастика, Драматический

Продолжительноcть: 85 минут

Возрастные ограничения: 12+

Мужчина приходит в себя в палате и обнаруживает, что ничего не помнит о своем прошлом, а в его мозг имплантирован нейрочип. Пытаясь выяснить, кто и почему стер его память, он понимает, что стал пешкой в изощренной игре, где никому нельзя доверять, а под смертельной угрозой находятся жизни его близких.