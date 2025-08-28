  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Идентификация - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Идентификация

Премьера:
28.08.2025
 
Режиссер:
Серик Бейсеу
  
Актеры:
Антон Пампушный, Евгений Сидихин, Антон Лаврентьев, Анастасия Резник, Нино Деисадзе, Виктория Агалакова, Екатерина Васильева, Елизавета Налетова
  
Жанр:
Триллер, Фантастика, Драматический
  
Продолжительноcть:
85 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Мужчина приходит в себя в палате и обнаруживает, что ничего не помнит о своем прошлом, а в его мозг имплантирован нейрочип. Пытаясь выяснить, кто и почему стер его память, он понимает, что стал пешкой в изощренной игре, где никому нельзя доверять, а под смертельной угрозой находятся жизни его близких.

