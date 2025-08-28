Идентификация
Премьера:
28.08.2025
Режиссер:
Серик Бейсеу
Актеры:
Антон Пампушный, Евгений Сидихин, Антон Лаврентьев, Анастасия Резник, Нино Деисадзе, Виктория Агалакова, Екатерина Васильева, Елизавета Налетова
Жанр:
Триллер, Фантастика, Драматический
Продолжительноcть:
85 минут
Возрастные ограничения:
12+
Мужчина приходит в себя в палате и обнаруживает, что ничего не помнит о своем прошлом, а в его мозг имплантирован нейрочип. Пытаясь выяснить, кто и почему стер его память, он понимает, что стал пешкой в изощренной игре, где никому нельзя доверять, а под смертельной угрозой находятся жизни его близких.
