Хайди. Моя хитрая рысь

Премьера: 04.09.2025

Режиссер: Тоби Шварц

Жанр: Анимационный, Приключение, CategoryForKids

Продолжительноcть: 80 минут

Возрастные ограничения: 6+

Рейтинг: 6.80

Юная Хайди проводит летние каникулы со своим дедушкой в домике в горах. Однажды, гуляя по зеленым Альпам со своим другом Питером, девочка находит раненого рысенка. Дети решают спасти его и вернуть обратно в семью. Но их планам хочет помешать злодей — жадный бизнесмен Шнайттингер. Он задумал вырубить весь лес и изловить всех зверей. Хайди и Питеру предстоит защитить не только маленького рысенка, но и всех животных в этом лесу, который является для них домом.