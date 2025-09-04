  1. Моя Слобода
Хайди. Моя хитрая рысь

Премьера:
04.09.2025
 
Режиссер:
Тоби Шварц
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
80 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 
Рейтинг:
6.80
 
 

Юная Хайди проводит летние каникулы со своим дедушкой в домике в горах. Однажды, гуляя по зеленым Альпам со своим другом Питером, девочка находит раненого рысенка. Дети решают спасти его и вернуть обратно в семью. Но их планам хочет помешать злодей — жадный бизнесмен Шнайттингер. Он задумал вырубить весь лес и изловить всех зверей. Хайди и Питеру предстоит защитить не только маленького рысенка, но и всех животных в этом лесу, который является для них домом.

