Хайди. Моя хитрая рысь
Премьера:
04.09.2025
Режиссер:
Тоби Шварц
Жанр:
Анимационный, Приключение, CategoryForKids
Продолжительноcть:
80 минут
Возрастные ограничения:
6+
Рейтинг:
6.80
Юная Хайди проводит летние каникулы со своим дедушкой в домике в горах. Однажды, гуляя по зеленым Альпам со своим другом Питером, девочка находит раненого рысенка. Дети решают спасти его и вернуть обратно в семью. Но их планам хочет помешать злодей — жадный бизнесмен Шнайттингер. Он задумал вырубить весь лес и изловить всех зверей. Хайди и Питеру предстоит защитить не только маленького рысенка, но и всех животных в этом лесу, который является для них домом.
