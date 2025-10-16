Хэллоуин. Ночной кошмар
Премьера:
30.10.2025
Режиссер:
Брэндон Кристенсен
Актеры:
Саммер Х.Хауэлл, Хаксли Фишер, Мэтти Финокио, Джессика Клемент, Саванна Миллер, Бен Кокелл, Брин Сэмюэль, Айла Спенсер, Сьюзан Серрао, Дэвид Фихан, Дрейк Сайперт
Жанр:
Ужасы, Драматический
Продолжительноcть:
93 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Ровно через год после того, как была убита ее сестра, Ди возвращается в родной город. Она соглашается посидеть с сыном местного шерифа в его большом загородном доме. Во время игры в прятки Ди находит там комнату расследования, где на доске сделана попытка найти взаимосвязь между загадочными убийствами. Девушка понимает, что дело ее сестры еще не закончено. Обычный вечер превращается в ночь с игрой на выживание, потому что нечто ужасное снова вернулось в город.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
22 - 29 октября
29 октября, среда 00:00
21 - 29 октября
29 октября, среда 00:00