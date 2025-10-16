Хэллоуин. Ночной кошмар

Премьера: 30.10.2025

Режиссер: Брэндон Кристенсен

Актеры: Саммер Х.Хауэлл, Хаксли Фишер, Мэтти Финокио, Джессика Клемент, Саванна Миллер, Бен Кокелл, Брин Сэмюэль, Айла Спенсер, Сьюзан Серрао, Дэвид Фихан, Дрейк Сайперт

Жанр: Ужасы, Драматический

Продолжительноcть: 93 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Ровно через год после того, как была убита ее сестра, Ди возвращается в родной город. Она соглашается посидеть с сыном местного шерифа в его большом загородном доме. Во время игры в прятки Ди находит там комнату расследования, где на доске сделана попытка найти взаимосвязь между загадочными убийствами. Девушка понимает, что дело ее сестры еще не закончено. Обычный вечер превращается в ночь с игрой на выживание, потому что нечто ужасное снова вернулось в город.