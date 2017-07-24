2pac: Легенда
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 27.07.2017
Режиссер:
Бенни Бум
Актеры:
Деметриус Шипп мл., Данай Джекесай Гурира, Катерина Грэхэм, Энни Илонзе, Доминик Сантана, Джамал Вулард, Райан Лоуренс, Лорен Кохэн, Кори Хардрикт
Жанр:
биографический, драма
Продолжительноcть:
129 мин
Ключевые страницы из драматической биографии рэп-легенды Тупака Шакура. Чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократный подсудимый и арестант становится одним из самых продаваемых и влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.
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29 июля, суббота
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30 июля, воскресенье
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31 июля, понедельник
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1 августа, вторник
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2 августа, среда
|21:15
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Стар
|
21:15
Завтра
|Синема Стар
|
21:15
29 июля, суббота
|Синема Стар
|
21:15
30 июля, воскресенье
|Синема Стар
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21:15
31 июля, понедельник
|Синема Стар
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1 августа, вторник
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21:15
2 августа, среда
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21:15