2pac: Легенда

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 27.07.2017

Режиссер: Бенни Бум

Актеры: Деметриус Шипп мл., Данай Джекесай Гурира, Катерина Грэхэм, Энни Илонзе, Доминик Сантана, Джамал Вулард, Райан Лоуренс, Лорен Кохэн, Кори Хардрикт

Жанр: биографический, драма

Продолжительноcть: 129 мин

Ключевые страницы из драматической биографии рэп-легенды Тупака Шакура. Чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократный подсудимый и арестант становится одним из самых продаваемых и влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.