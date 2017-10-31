24 часа на жизнь

Страна: ЮАР, США, Китай, 2017

Премьера: в РФ 02.11.2017

Режиссер: Брайан Смрз

Актеры: Итан Хоук, Лиам Каннингэм, Яя Форте, Пол Андерсон, Натали Болтт, Таня ван Граан, Хаким Кае-Казим, Эйдан Уайток, Сюй Цин, Эндрю Моргадо

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 92 мин

Во время очередного задания погибает киллер, на совести которого много невинных жертв. Но таинственным образом он возвращается из потустороннего мира к жизни. И теперь у него есть только 24 часа, чтобы объединившись с убийцей, от руки которого он принял смерть, искупить вину и спасти свою душу.