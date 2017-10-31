24 часа на жизнь
Страна:
ЮАР, США, Китай, 2017
Премьера:
в РФ 02.11.2017
Режиссер:
Брайан Смрз
Актеры:
Итан Хоук, Лиам Каннингэм, Яя Форте, Пол Андерсон, Натали Болтт, Таня ван Граан, Хаким Кае-Казим, Эйдан Уайток, Сюй Цин, Эндрю Моргадо
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
92 мин
Во время очередного задания погибает киллер, на совести которого много невинных жертв. Но таинственным образом он возвращается из потустороннего мира к жизни. И теперь у него есть только 24 часа, чтобы объединившись с убийцей, от руки которого он принял смерть, искупить вину и спасти свою душу.
Сегодня
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 ноября, суббота
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
17:10
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
17:10
4 ноября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
17:10