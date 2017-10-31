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24 часа на жизнь

24 часа на жизнь

Страна:
ЮАР, США, Китай, 2017
 
Премьера:
в РФ 02.11.2017
 
Режиссер:
Брайан Смрз
  
Актеры:
Итан Хоук, Лиам Каннингэм, Яя Форте, Пол Андерсон, Натали Болтт, Таня ван Граан, Хаким Кае-Казим, Эйдан Уайток, Сюй Цин, Эндрю Моргадо
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
92 мин
  

Во время очередного задания погибает киллер, на совести которого много невинных жертв. Но таинственным образом он возвращается из потустороннего мира к жизни. И теперь у него есть только 24 часа, чтобы объединившись с убийцей, от руки которого он принял смерть, искупить вину и спасти свою душу.

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