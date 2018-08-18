22 мили
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 23.08.2018
Режиссер:
Питер Берг
Актеры:
Лорен Кохэн, Марк Уолберг, Джон Малкович, Ронда Раузи, Ико Уайс, Сала Бэйкер, Терри Кинни, Пурна Джаганнатан, Николай Николаефф, Лорен Мери Ким
Жанр:
боевик, экшен
Продолжительноcть:
93 мин
«Призраки» — элитный отряд сверхсекретной разведки: официально они не существуют, но на самом деле — реальны. Они решают задачи, когда старые методы уже не работают, и всегда добиваются поставленной цели. Суперагенту отряда при поддержке ЦРУ предстоит непростая миссия: тайно вывести из Индонезии полицейского, владеющего доказательствами коррупции в высших политических кругах. До спасительного самолета им предстоит преодолеть 22 смертельно опасные мили.
Сегодня
|19:25
|Алмаз Синема
|23:20
|Алмаз Синема
Завтра
|19:25
|Алмаз Синема
|23:20
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
19:25
23:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
19:25
23:20