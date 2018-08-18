Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 23.08.2018

Режиссер: Питер Берг

Актеры: Лорен Кохэн, Марк Уолберг, Джон Малкович, Ронда Раузи, Ико Уайс, Сала Бэйкер, Терри Кинни, Пурна Джаганнатан, Николай Николаефф, Лорен Мери Ким

Жанр: боевик, экшен

Продолжительноcть: 93 мин

«Призраки» — элитный отряд сверхсекретной разведки: официально они не существуют, но на самом деле — реальны. Они решают задачи, когда старые методы уже не работают, и всегда добиваются поставленной цели. Суперагенту отряда при поддержке ЦРУ предстоит непростая миссия: тайно вывести из Индонезии полицейского, владеющего доказательствами коррупции в высших политических кругах. До спасительного самолета им предстоит преодолеть 22 смертельно опасные мили.