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22 мили

22 мили

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 23.08.2018
 
Режиссер:
Питер Берг
  
Актеры:
Лорен Кохэн, Марк Уолберг, Джон Малкович, Ронда Раузи, Ико Уайс, Сала Бэйкер, Терри Кинни, Пурна Джаганнатан, Николай Николаефф, Лорен Мери Ким
  
Жанр:
боевик, экшен
  
Продолжительноcть:
93 мин
  

«Призраки» — элитный отряд сверхсекретной разведки: официально они не существуют, но на самом деле — реальны. Они решают задачи, когда старые методы уже не работают, и всегда добиваются поставленной цели. Суперагенту отряда при поддержке ЦРУ предстоит непростая миссия: тайно вывести из Индонезии полицейского, владеющего доказательствами коррупции в высших политических кругах. До спасительного самолета им предстоит преодолеть 22 смертельно опасные мили.

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