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1917

1917

Страна:
Великобритания, США, 2019
 
Премьера:
в РФ 30.01.2020
 
Режиссер:
Сэм Мендес
  
Актеры:
Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Ричард Мэдден, Марк Стронг, Дин-Чарльз Чепмен, Эндрю Скотт, Джордж МакКэй, Джон Холлинворт, Дэниэл Мейс, Крис Уолли
  
Жанр:
драма, военный
  
Продолжительноcть:
119 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,37
          
 

1917 год, разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат… Смогут ли они выиграть гонку со временем?

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