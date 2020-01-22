Страна: Великобритания, США, 2019

Премьера: в РФ 30.01.2020

Режиссер: Сэм Мендес

Актеры: Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Ричард Мэдден, Марк Стронг, Дин-Чарльз Чепмен, Эндрю Скотт, Джордж МакКэй, Джон Холлинворт, Дэниэл Мейс, Крис Уолли

Жанр: драма, военный

Продолжительноcть: 119 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,37

1917 год, разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат… Смогут ли они выиграть гонку со временем?