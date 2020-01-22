1917
Страна:
Великобритания, США, 2019
Премьера:
в РФ 30.01.2020
Режиссер:
Сэм Мендес
Актеры:
Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Ричард Мэдден, Марк Стронг, Дин-Чарльз Чепмен, Эндрю Скотт, Джордж МакКэй, Джон Холлинворт, Дэниэл Мейс, Крис Уолли
Жанр:
драма, военный
Продолжительноcть:
119 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,37
1917 год, разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат… Смогут ли они выиграть гонку со временем?
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