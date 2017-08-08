1+1. Нарушая правила
Страна:
Аргентина, 2016
Премьера:
в РФ 10.08.2017
Режиссер:
Маркос Карневале
Актеры:
Оскар Мартинес, Родриго Де ла Серна, Карла Петерсон, Рита Паулс, Малена Санчес, Моника Райола
Жанр:
драма, комедия
Продолжительноcть:
108 мин
Филиппе — богатому бизнесмену, прикованному к инвалидному креслу, требуется помощник на дому. Но вместо квалифицированных специалистов, он неожиданно нанимает безработного Тито, у которого нет ни специального образования, ни навыков ухода за инвалидами. Дело в том, что Тито оказывается единственным, кто не проявляет к нему излишнего сострадания. Постепенно Тито осваивается с новыми обязанностями, а Филиппе начинает вновь ощущать вкус к жизни рядом со своим молодым и непосредственным помощником.
Сегодня
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45