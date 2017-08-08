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1+1. Нарушая правила

1+1. Нарушая правила

Страна:
Аргентина, 2016
 
Премьера:
в РФ 10.08.2017
 
Режиссер:
Маркос Карневале
  
Актеры:
Оскар Мартинес, Родриго Де ла Серна, Карла Петерсон, Рита Паулс, Малена Санчес, Моника Райола
  
Жанр:
драма, комедия
  
Продолжительноcть:
108 мин
  

Филиппе — богатому бизнесмену, прикованному к инвалидному креслу, требуется помощник на дому. Но вместо квалифицированных специалистов, он неожиданно нанимает безработного Тито, у которого нет ни специального образования, ни навыков ухода за инвалидами. Дело в том, что Тито оказывается единственным, кто не проявляет к нему излишнего сострадания. Постепенно Тито осваивается с новыми обязанностями, а Филиппе начинает вновь ощущать вкус к жизни рядом со своим молодым и непосредственным помощником.

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