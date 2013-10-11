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Не садись на пенек

Не садись на пенек

Девочка Маша собирала с подружками ягоды и не заметила, как отстала от них и заблудилась. В поисках дороги домой она случайно выходит к избушке Медведя. И только ее смекалка и трудолюбие помогают Маше вернуться в родной дом.

Действующие лица и исполнители:

  • Маша — Любовь Пахомова, Ирина Атлашкина, Екатерина Прокопьева, Татьяна Еремеева.
  • Бабка — Любовь Пахомова, Ирина Атлашкина.
  • Дед, Медведь — Андрей Абрамов, Ринад Кондаев.
  • Мышка — Екатерина Прокопьева, Лидия Балабаева.
  • Автор пьесы (по мотивам русской народной сказки) — М. Садовский.

Режиссёр-постановщик — Олег Трусов.

Художник-постановщик — Надежда Ванина.

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
30 апреля 2017, воскресенье
12:00
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