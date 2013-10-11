Не садись на пенек

Девочка Маша собирала с подружками ягоды и не заметила, как отстала от них и заблудилась. В поисках дороги домой она случайно выходит к избушке Медведя. И только ее смекалка и трудолюбие помогают Маше вернуться в родной дом.

Действующие лица и исполнители:

Маша — Любовь Пахомова, Ирина Атлашкина, Екатерина Прокопьева, Татьяна Еремеева.

Бабка — Любовь Пахомова, Ирина Атлашкина.

Дед, Медведь — Андрей Абрамов, Ринад Кондаев.

Мышка — Екатерина Прокопьева, Лидия Балабаева.

Автор пьесы (по мотивам русской народной сказки) — М. Садовский.

Режиссёр-постановщик — Олег Трусов.

Художник-постановщик — Надежда Ванина.