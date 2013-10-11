Не садись на пенек
Девочка Маша собирала с подружками ягоды и не заметила, как отстала от них и заблудилась. В поисках дороги домой она случайно выходит к избушке Медведя. И только ее смекалка и трудолюбие помогают Маше вернуться в родной дом.
Действующие лица и исполнители:
- Маша — Любовь Пахомова, Ирина Атлашкина, Екатерина Прокопьева, Татьяна Еремеева.
- Бабка — Любовь Пахомова, Ирина Атлашкина.
- Дед, Медведь — Андрей Абрамов, Ринад Кондаев.
- Мышка — Екатерина Прокопьева, Лидия Балабаева.
- Автор пьесы (по мотивам русской народной сказки) — М. Садовский.
Режиссёр-постановщик — Олег Трусов.
Художник-постановщик — Надежда Ванина.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 62
30 апреля 2017, воскресенье
12:00