Пьеса Нины Гернет «Гусенок», по которой поставлен новый спектакль, — классика жанра. Это одно из первых советских произведений для детей полюбилось не одному поколению юных зрителей. В свое время «Гусенок» значился среди основных названий в репертуаре чуть ли не каждого театра кукол страны.

Эта поучительная история о дружбе и взаимовыручке, которые необходимы для того, чтобы преодолеть трудности и избежать беды. Хитрая Лиса похищает непоседливого и озорного Гусенка. Аленка, Ежик и Заяц совместными усилиями выручают Гусенка. Спектакль интерактивный. Зрителям предлагается самим участвовать в развитии сюжета, полного приключений, игр и юмора.

Особенность постановки Тульского театра кукол в том, что среди привычных действующих лиц появились и новые персонажи — Лев Николаевич Толстой и его супруга Софья Андреевна. На родине великого писателя такая аллегория приобретает особое звучание, особенно в 2015 году, объявленном в России Годом литературы.

Действующие лица и исполнители:

Лев Николаевич, Ёж — Сергей Буряков; Ринад Кондаев.

Софья Андреевна, Лиса — Татьяна Еремеева; Любовь Пахомова.

Алёнка (служанка), Заяц — Ирина Атлашкина; Юлия Бороздина.

Режиссёр-постановщик и музыкальное оформление — з.д.иск.Украины Сергей Брижань.

Сценография, куклы, костюмы — Надежда Ванина.

Автор музыки к песням — Алексей Симоновский.