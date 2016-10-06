Музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает детей в возрасте от 4 до 14 лет на новую детскую программу «Глиняная сказка в Ясной Поляне».

Занятия будут проходить в Ясной Поляне или в Научно-культурном центре музея в Туле

(ул. Октябрьская, 14).

На занятиях дети познакомятся с историей гончарного ремесла, с особенностями и приемами лепки из глины. Под руководством яснополянских мастеров дети смогут изготовить несложные изделия - сувениры-подвески, колокольчики, плакетки по произведениям Л. Н. Толстого .

Работа осуществляется в два этапа: лепка изделия, а на следующем занятии — роспись гуашью обожжённого в печи изделия. Программа состоит из 2, 4 или 6 занятий.

Стоимость одного занятия:

в группе от 5 до 12 чел. — 200 руб. /чел.

в группе от 2 до 4 чел. — 300 руб./чел.

индивидуальное занятие — 400 руб.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья - 50% скидка от основной цены

Занятия проводятся только по предварительной записи!

По всем вопросам обращаться к педагогу Самохиной Екатерине Андреевне по тел. +7 (48751) 76−1-04.