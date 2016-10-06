Глиняная сказка в Ясной Поляне
Музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает детей в возрасте от 4 до 14 лет на новую детскую программу «Глиняная сказка в Ясной Поляне».
Занятия будут проходить в Ясной Поляне или в Научно-культурном центре музея в Туле
(ул. Октябрьская, 14).
На занятиях дети познакомятся с историей гончарного ремесла, с особенностями и приемами лепки из глины. Под руководством яснополянских мастеров дети смогут изготовить несложные изделия - сувениры-подвески, колокольчики, плакетки по произведениям
Работа осуществляется в два этапа: лепка изделия, а на следующем занятии — роспись гуашью обожжённого в печи изделия. Программа состоит из 2, 4 или 6 занятий.
Стоимость одного занятия:
- в группе от 5 до 12 чел. — 200 руб. /чел.
- в группе от 2 до 4 чел. — 300 руб./чел.
- индивидуальное занятие — 400 руб.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья - 50% скидка от основной цены
Занятия проводятся только по предварительной записи!
По всем вопросам обращаться к педагогу Самохиной Екатерине Андреевне по тел. +7 (48751) 76−1-04.