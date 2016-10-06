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Глиняная сказка в Ясной Поляне

Глиняная сказка в Ясной Поляне

Музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает детей в возрасте от 4 до 14 лет на новую детскую программу «Глиняная сказка в Ясной Поляне».

Занятия будут проходить в Ясной Поляне или в Научно-культурном центре музея в Туле
(ул. Октябрьская, 14).

На занятиях дети познакомятся с историей гончарного ремесла, с особенностями и приемами лепки из глины. Под руководством яснополянских мастеров дети смогут изготовить несложные изделия - сувениры-подвески, колокольчики, плакетки по произведениям Л. Н. Толстого.

Работа осуществляется в два этапа: лепка изделия, а на следующем занятии — роспись гуашью обожжённого в печи изделия. Программа состоит из 2, 4 или 6 занятий.

Стоимость одного занятия:

  • в группе от 5 до 12 чел. — 200 руб. /чел.
  • в группе от 2 до 4 чел. — 300 руб./чел.
  • индивидуальное занятие — 400 руб.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья - 50% скидка от основной цены

Занятия проводятся только по предварительной записи!

По всем вопросам обращаться к педагогу Самохиной Екатерине Андреевне по тел. +7 (48751) 76−1-04.

Где и когда?
Ясная Поляна, кузня
Ясная Поляна, кузня
Ясная Поляна, музей-усадьба «Ясная Поляна», напротив Дома Волконского
Тел.:
22 ноября 2016, вторник
10:00
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23 ноября 2016, среда
10:00
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24 ноября 2016, четверг
10:00
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Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого
Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого
Тула, улица Октябрьская, 12
30 ноября 2016, среда
10:00
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1 декабря 2016, четверг
10:00
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2 декабря 2016, пятница
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