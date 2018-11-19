Елки ВКУБЕ!: Новый год у Маши и Медведя
На Новый год в лесу готовится огромный праздник, на который пришли все лесные жители. На опушке уже готовы угощения, разложены подарки и Ёлка стоит на своём месте. Праздник можно начинать, но не тут-то было!
В руки озорной Машеньки попадает волшебный посох Деда Мороза и… с неба посыпались гигантские ёлочные игрушки, подарки разбежались в разные стороны, а ёлка начала говорить человеческим голосом. Срочно нужно всё исправить!
- Ловим убегающие подарки;
- поём новогодние песенки в сопровождении оркестра «Игрушки-погремушки»;
- украшаем говорящую Елочку;
- Играем с Зайкой в Догонялки;
- хороводим с бумажным снегом и мыльными пузырями.
Гостей ждут дополнительные бонусы к новогоднему шоу:
- Каждому ребёнку — подарок!
- После шоу-программы будет предоставлен дополнительный час свободного посещения игровой зоны.
- Для родителей — вход свободный
- скидка для многодетных семей — 30% и детей-инвалидов — 50%
Где и когда?
Тула, улица Ф.Энгельса, 70
26 декабря 2018, среда
10:00
28 декабря 2018, пятница
10:00