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Елки ВКУБЕ!: Новый год у Маши и Медведя

Елки ВКУБЕ!: Новый год у Маши и Медведя

На Новый год в лесу готовится огромный праздник, на который пришли все лесные жители. На опушке уже готовы угощения, разложены подарки и Ёлка стоит на своём месте. Праздник можно начинать, но не тут-то было!

В руки озорной Машеньки попадает волшебный посох Деда Мороза и… с неба посыпались гигантские ёлочные игрушки, подарки разбежались в разные стороны, а ёлка начала говорить человеческим голосом. Срочно нужно всё исправить!

  • Ловим убегающие подарки;
  • поём новогодние песенки в сопровождении оркестра «Игрушки-погремушки»;
  • украшаем говорящую Елочку;
  • Играем с Зайкой в Догонялки;
  • хороводим с бумажным снегом и мыльными пузырями.

Гостей ждут дополнительные бонусы к новогоднему шоу:

  • Каждому ребёнку — подарок!
  • После шоу-программы будет предоставлен дополнительный час свободного посещения игровой зоны.
  • Для родителей — вход свободный
  • скидка для многодетных семей — 30% и детей-инвалидов — 50%
Где и когда?
ВКубе, семейно-развлекательный центр
26 декабря 2018, среда
10:00
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28 декабря 2018, пятница
10:00
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