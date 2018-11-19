Елки ВКУБЕ!: Новый год у Маши и Медведя

На Новый год в лесу готовится огромный праздник, на который пришли все лесные жители. На опушке уже готовы угощения, разложены подарки и Ёлка стоит на своём месте. Праздник можно начинать, но не тут-то было!

В руки озорной Машеньки попадает волшебный посох Деда Мороза и… с неба посыпались гигантские ёлочные игрушки, подарки разбежались в разные стороны, а ёлка начала говорить человеческим голосом. Срочно нужно всё исправить!

Ловим убегающие подарки;

поём новогодние песенки в сопровождении оркестра «Игрушки-погремушки»;

украшаем говорящую Елочку;

Играем с Зайкой в Догонялки;

хороводим с бумажным снегом и мыльными пузырями.

Гостей ждут дополнительные бонусы к новогоднему шоу: