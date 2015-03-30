Написал пьесу по мотивам военных рассказов Николая Богданова актер театра Сергей Буряков. Он же и поставил спектакль.

Главный герой баллады о войне — современный молодой человек, который листает дневник своего деда, участника Великой Отечественной войны, и представляет себя на месте описываемых событий.

Основные герои исполняются актерами в живом плане. Вплетение элементов театра кукол начинается со сцены приезда в расположение воинского подразделения вертепа. Агитбригада демонстрирует фронтовикам комические миниатюры с участием традиционного народного кукольного героя — Петрушки. Этот образ, появившись на Руси в 17 веке, был необычайно популярен. В сатирических сценках Петрушка всегда выступал в роли обличителя нечестных и хитрых купцов, лекарей и т. д. При этом народный герой непременно бил палкой своих оппонентов. В спектакле «Будем жить» Петрушка задает урок самому Гитлеру. Его образ также выполнен в виде перчаточной куклы и появляется на ширме рядом с народным героем.

Художник-постановщик спектакля Надежда Ванина использовала принцип минимального оформления. Актеры, как дети, играющие в кубики, сооружают на сцене из ящиков из-под снарядов поочередно: грузовой автомобиль, речной плот, самолет. Само по себе такое трансформирование декорации на глазах у зрителей, включает дополнительное внимание сидящих в зале.

Спектакль состоит из нескольких новелл, которые на первый взгляд не связаны между собой. Но всех их объединяет внутренний процесс осознания главным героем подвига наших солдат на войне. Его он начинает понимать не как далекое историческое событие, а как череду своих собственных поступков. Актер Михаил Абрамов психологически гибко демонстрирует перемены, происходящие в его персонаже на протяжении всего спектакля: из несмышленого молодого человека он превращается в мудрого и внутренне закаленного мужчину.

Действующие лица и исполнители:

Молодой человек, Второй боец, Савушкин, Лёнька — Михаил Абрамов;

Первыый боец, Петя, Воронцов, Командир партизанского отряда — Антон Акимов;

Третий боец, Савельич, Старый немец — з.а. РФ Олег Спиренков;

Спиренков; Четвёртый боец, Сашка, Фролов, Власыч — Алексей Лаврухин;

Батенко («Батя»), немец «Фюнфкиндер» — Ринад Кондаев;

Повар Коля — Сергей Буряков;

Ведущая, мать-старуха — Татьяна Еремеева;

Артистка, Манечка — Любовь Пахомова;

Аккомпаниатор, Анечка — Кристина Уткина;

Немецкие дети — артисты, занятые в спектакле.

Режиссёр — Сергей Буряков.

Художник — Надежда Ванина.

Музыкальное оформление — Валерий Дугин.

Свето-визуальное оформление — Дмитрий Алёшин, Виктор Иевлев.

Хореограф — Инна Юрина.