В Туле УК сделала из парковки в ЖК площадку для складирования снега

«Управляющая компания „Апрель-Менеджмент“ который день игнорирует просьбы жителей и не чистит снег на парковочном пространстве ЖК „Солнечный“», — с такой жалобой обратились в редакцию жители многоквартирного дома.

Речь идет о территории между домом № 34 по улице Макаренко и детским садом.

По словам жителей, УК свозит на парковку ЖК «Солнечный» и складирует напротив котельной снег с соседних дворов.

«В УК нам говорят, что это временно. Но такая ситуация уже была, и вывоза снега не было, сам растаял к июню», — добавляют жители.