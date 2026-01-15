  1. Моя Слобода
В Туле УК сделала из парковки в ЖК площадку для складирования снега

На парковку спецтехника свозит снег с соседних домов.

«Управляющая компания „Апрель-Менеджмент“ который день игнорирует просьбы жителей и не чистит снег на парковочном пространстве ЖК „Солнечный“», — с такой жалобой обратились в редакцию жители многоквартирного дома. 

Речь идет о территории между домом № 34 по улице Макаренко и детским садом.

По словам жителей, УК свозит на парковку ЖК «Солнечный» и складирует напротив котельной снег с соседних дворов.

«В УК нам говорят, что это временно. Но такая ситуация уже была, и вывоза снега не было, сам растаял к июню», — добавляют жители.

сегодня, в 12:16
