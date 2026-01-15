В Туле на Калужском шоссе установят шумовую разметку и ограждения

В Туле установка освещения и камер фиксации привела к сокращению ДТП на трассе на 16,7% в 2025 году, а число погибших снизилось до нуля, сообщили на совещании в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Чтобы закрепить успех, предложены новые меры:
- установка барьерных ограждений вдоль трассы;
- нанесение шумовой дорожной разметки для лучшего ориентирования водителей.
Министр Светлана Воскресенская поручила Тулаупрадору подготовить соответствующие технико-экономические расчеты.