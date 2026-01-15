  1. Моя Слобода
  Кладовщик из Тулы стал участником нового сезона шоу «Титаны» - Новости Тулы и области
Кладовщик из Тулы стал участником нового сезона шоу «Титаны»

25 января в 21.00 на ТНТ состоится мощная и мотивационная премьера.

Кладовщик из Тулы стал участником нового сезона шоу «Титаны»
Фото предоставлены ТНТ.

Более сотни лучших из лучших атлетов страны сразятся за звание абсолютного титана в новом сезоне шоу «Титаны. Битва сезонов» (16+).

За три сезона шоу «Титаны» переросло из простого спортивного проекта в огромное комьюнити. В шоу участвуют целые спортивные семьи, соревнуясь друг с другом. Здесь всё настолько честно, что обычный учитель физкультуры может отвоевать победу у Олимпийского чемпиона и доказать, что невозможное возможно.

086_KOZLOV_ALEKSANDR_5154 (1).jpg

Одним из участников станет и Александр Козлов из Тулы, студент, кладовщик и просто спортсмен-любитель:

— После участия в третьем сезоне «Титанов» у меня сильно изменилось отношение к самому себе. Я стал лучше понимать свои возможности и перестал занижать планку — как в спорте, так и в жизни в целом. Проект дал мощный внутренний импульс: уверенность, новые знакомства и ощущение, что ты способен на гораздо большее, чем привык думать. Это был важный этап переосмысления — не только физического, но и личностного роста. 

Премьера четвёртого сезона «Титаны. Битва сезонов» — 25 января в 21.00 на ТНТ. 

Автор:
сегодня, в 10:32
Событие
шоу Титаны
Люди
Александр Козлов
Место
Тула
Прошедшая ночь в Туле стала самой холодной за зиму
Прошедшая ночь в Туле стала самой холодной за зиму
За прошлый год в Тульской области произошло 13 несчастных случаев на железной дороге
За прошлый год в Тульской области произошло 13 несчастных случаев на железной дороге
