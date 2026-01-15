15 лет на страже закона: Владимир Усов поздравил сотрудников Следственного комитета с юбилеем ведомства

15 января в России отмечается День образования Следственного комитета. Публикуем поздравление руководителя следственного управления СК России по Тульской области Владимира Усова:

«Уважаемые коллеги и ветераны следствия!

В этом году исполняется 15 лет со дня образования Следственного комитета Российской Федерации и регионального следственного управления. За это время ведомством пройден большой путь становления как самостоятельного и независимого правоохранительного органа, заслужившего доверие миллионов граждан нашей страны и уважение со стороны других силовых ведомств.

На сегодняшний день следователями следственного управления по Тульской области завершено более 14 000 уголовных дел, большая часть из которых о тяжких и особо тяжких преступлениях. Благодаря усилиям следователей в казну государства и потерпевшим возвращено свыше 1 млрд рублей. Масштабная деятельность ведется сотрудниками ведомства по борьбе с коррупционными проявлениями. С момента создания следственного управления в суд направлено более тысячи уголовных дел данной категории. Высокой оценки также заслуживает активная работа наших следователей с преступлениями прошлых лет. За 15 лет удалось завершить расследование почти сотни уголовных дел давностью от трех до тридцати лет.

Следователи и криминалисты двигаются в ногу с техническим прогрессом, привлекают современные экспертные возможности и криминалистические средства для раскрытия преступлений, что положительно сказывается на качестве и полноте предварительного следствия. Сотрудники ведомства твердо стоят на страже основополагающих принципов законности и правопорядка, добиваются неотвратимости наказания и восстанавливают социальную справедливость.

Ежедневно сталкиваясь с человеческим горем, офицеры проявляют неподдельное внимание и сочувствие к бедам граждан, оказывают всестороннюю помощь и поддержку.

Стоить отметить и значительное увеличение интереса к профессии со стороны молодого поколения. Уверен, что при должном трудолюбии и терпении сегодняшние молодые следователи в ближайшем будущем станут опорой российского следствия.

Особую гордость системы составляет преемственность поколений и активное привлечение опыта ветеранов в совершенствование следственной практики. Выражаю благодарность старшим коллегам за их любовь к следственной работе и преданность службе.

В течение 15 лет Следственный комитет России стал не только правоохранительным органом, но и поддержкой государства в патриотическом воспитании молодого поколения. Работа с кадетами подшефного класса, воспитанниками детского дома, школьниками и студентами проводится офицерами на регулярной основе.

Ввиду резонанса и сложности расследуемых следователями Следственного комитета уголовных дел деятельность сотрудников ведомства находится под пристальным вниманием средств массовой информации. Открытая политика ведомства позволяет обществу видеть практически в режиме онлайн проводимую следователями работу и делать выводы об эффективности принятых мер.

Сейчас роль следователей в восстановлении нарушенных прав как никогда высока, и мы обязаны обеспечить полноценную защиту от преступных посягательств и торжество закона. Все сотрудники следственного управления проявляют настойчивость и принципиальность, честность и неподкупность, стремятся к личностному и карьерному росту, повышают свой профессиональный уровень. Я выражаю благодарность коллективу следственного управления за вашу инициативность, самоотверженность и полную самоотдачу при реализации возложенных на ведомство задач.

Искренне поздравляю с Днем образования Следственного комитета России и желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов на службе!».