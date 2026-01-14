  1. Моя Слобода
Wildberries запустил отправку посылок между клиентами в ПВЗ

Цена и сроки зависят от расстояния и размеров посылки.

Фото freepik.com.

Wildberries запустил новую услугу отправки посылок — WB Track. Оформить отправку проще всего в мобильном приложении компании.

Вам нужно зайти в раздел WB Track, выбрать точки отправки и получения, указать ФИО и контактные данные получателя, вписать параметры и оценить стоимость посылки. Вся информация сохранится в приложении, откуда её можно проверить и подтвердить оплату.

Тем, кто предпочитает оформлять отправку офлайн, можно посетить ближайший пункт выдачи Wildberries. Сообщите менеджеру нужную информацию: адрес доставки, данные получателя и оценочную стоимость товара. После оформления вы получите уведомление в приложении для завершения платежа.

Параллельно с развитием сервиса компания тестирует новые виды упаковки, которые скоро появятся во всех ПВЗ. Это сделает упаковку посылок более удобной и разнообразной.

сегодня, в 15:42 +4
Место
Тульская область
Прочее
Wildberries доставка посылки ПВЗ
В Тульской области увеличили размер единого пособия для семей
В Тульской области увеличили размер единого пособия для семей
OBI Россия вошла в «Группу Лента»
OBI Россия вошла в «Группу Лента»
