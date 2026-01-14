В Узловой появится новый маршрут № 2 Пятая Пятилетка – Любовка

Автобус будет ходить с интервалом в два часа.

С 15 января в Узловой начнет регулярную работу маршрут № 2 5-я Пятилетка — Любовка. Он улучшит транспортную доступность и будет частично проходить по новому путепроводу.

Перевозки будут осуществляться автобусом малого класса. Протяженность пути составит 15,6 км в направлении от 5-й Пятилетки и 13,6 км в обратном направлении.

График движения автобусов:

От остановки «5-я Пятилетка»: 6.30, 08.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30.

От остановки «Любовка»: 7.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30.

Полный перечень остановочных пунктов:

5-я Пятилетка, Цех-12, Завод Пластик, 4-я Шахта, 2-я Узловая, п. Горняцкий, Шахта № 1, ул. Воейковская, МТС, Паспортный, Горбольница, Торговый дом, ДК, Завод, Кран УМЗ, Чкалова, Красная Узловая, Любовка.

Единая стоимость проезда по маршруту установлена в размере 45 рублей.