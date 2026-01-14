  1. Моя Слобода
  В Туле на три месяца закрыли кафе «Сушин сын»: посетитель подхватил инфекцию
В Туле на три месяца закрыли кафе «Сушин сын»: посетитель подхватил инфекцию

При проверке в заведении были выявлены грубые нарушения санитарных норм.

Фото УФССП по Тульской области.

В Туле судебные приставы опечатали кафе «Сушин сын» на улице Максима Горького. Поводом для закрытия стала вспышка инфекционного заболевания среди клиентов заведения.

Инспекция обнаружила ряд серьезных нарушений санитарных норм:

  • отсутствие правильного хранения пищи и кухонного инвентаря;
  • игнорирование технологий приготовления еды;
  • отсутствие системы контроля безопасности продукции (HACCP);
  • использование сырья без соответствующих сертификатов;
  • трудоустройство сотрудников без медицинских обследований и санитарных книжек.

«Суд принял решение об административном приостановлении деятельности кафе на 90 суток», — отметили приставы. 

Предпринимателю сообщили, что попытка возобновить работу раньше указанного срока повлечет дополнительные штрафы.

сегодня, в 10:34 +2
Место
Тульская область
Прочее
кафе закрытие антисанитария
Жительница Белева купила права в интернете: теперь ей грозит лишение свободы
Жительница Белева купила права в интернете: теперь ей грозит лишение свободы
В Тульской области утвердили порядок компенсаций пострадавшим от терактов
В Тульской области утвердили порядок компенсаций пострадавшим от терактов
