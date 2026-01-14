В Туле на три месяца закрыли кафе «Сушин сын»: посетитель подхватил инфекцию

В Туле судебные приставы опечатали кафе «Сушин сын» на улице Максима Горького. Поводом для закрытия стала вспышка инфекционного заболевания среди клиентов заведения.
Инспекция обнаружила ряд серьезных нарушений санитарных норм:
- отсутствие правильного хранения пищи и кухонного инвентаря;
- игнорирование технологий приготовления еды;
- отсутствие системы контроля безопасности продукции (HACCP);
- использование сырья без соответствующих сертификатов;
- трудоустройство сотрудников без медицинских обследований и санитарных книжек.
«Суд принял решение об административном приостановлении деятельности кафе на 90 суток», — отметили приставы.
Предпринимателю сообщили, что попытка возобновить работу раньше указанного срока повлечет дополнительные штрафы.