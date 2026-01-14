  1. Моя Слобода
В Тульской области увеличили размер единого пособия для семей

Изменились и правила расчета пособий.

Фото Алексея Пирязева.

В 2026 году в Тульской области выросли ежемесячные выплаты родителям детей до 17 лет и беременным женщинам, рассказали в региональном Соцфонде. 

Родители теперь могут получать от 9 185,5 до 18 371 руб. на каждого ребенка, а будущие мамы — от 10 322 до 20 644 руб. в месяц.

Кроме того, с 1 января 2026 года изменились правила расчета пособий.

Материальные выплаты от работодателя при рождении ребенка теперь не учитываются при определении семейного дохода.

Размер минимального дохода взрослого члена семьи вырос до 8-кратного минимального размера оплаты труда (МРОТ) за год. То есть семья должна зарабатывать не менее 216 744 руб. за 12 месяцев, чтобы претендовать на пособие.

Исключение сделали для пенсионеров, инвалидов и женщин, воспитывающих детей без супруга.

 

