В Тульской области утвердили порядок компенсаций пострадавшим от терактов

Размер выплат зависит от степени тяжести травм и обстоятельств происшествия.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Министерство труда и соцзащиты Тульской области утвердило порядок и условия компенсаций ущерба жертвам терроризма. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.

Компенсации выплачиваются следующим категориям граждан:

членам семей погибших (родственникам и иждивенцам);

пострадавшим, получившим увечье или травмы;

заложникам, освобожденным без повреждений;

потерпевшим, потерявшим личные вещи первой необходимости.

Размер выплат определяется федеральным законодательством и зависит от степени тяжести травм и обстоятельств происшествия. Компенсация назначается однократно и перечисляется на банковский счет заявителя.

Документы для оформления компенсации принимаются в органы соцзащиты лично или через МФЦ. Срок рассмотрения заявлений составляет 15 дней, выплата производится в течение 5 рабочих дней после зачисления бюджетных средств.

Отказ возможен, если заявитель не включен в списки пострадавших или предоставил недостоверные сведения. Принятие постановления направлено на усиление социальной поддержки граждан, пострадавших вследствие террористических актов.

Уточняется, что для выплат родственникам погибших или потерпевших, получивших физические повреждения, — в течение 12 месяцев с момента события. Для остальных категорий (потеря имущества, освобождение заложников) — в течение 6 месяцев.

Предоставляемый пакет документов включает паспорт, свидетельство о смерти (если имеется), подтверждение статуса иждивенца и прочие необходимые подтверждения убытков.