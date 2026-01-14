В Центральном парке готовят две купели для крещенских купаний

Скрин из видео "Тульские парки".

В Центральном парке Тулы полным ходом идет подготовка к крещенским купаниям. Рабочие расчищают деревянные настилы и подходы к воде от снега, готовят инфраструктуру.

Для удобства будут организованы две купели. Рядом расположены пункты обогрева, где можно переодеться и согреться после купания. Будет работать полевая кухня.

Как сообщает пресс-служба «Тульских парков», купания состоятся в ночь на 19 января.

Водосвятный молебен начнется 18 января в 21.00.

Во время купаний рядом с прорубями будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и медицинские работники.