  В Центральном парке готовят две купели для крещенских купаний
В Центральном парке готовят две купели для крещенских купаний

Специалисты устанавливают пункты обогрева для переодевания.

В Центральном парке готовят две купели для крещенских купаний
Скрин из видео "Тульские парки".

В Центральном парке Тулы полным ходом идет подготовка к крещенским купаниям. Рабочие расчищают деревянные настилы и подходы к воде от снега, готовят инфраструктуру.

Для удобства будут организованы две купели. Рядом расположены пункты обогрева, где можно переодеться и согреться после купания. Будет работать полевая кухня.

Как сообщает пресс-служба «Тульских парков», купания состоятся в ночь на 19 января.

Водосвятный молебен начнется 18 января в 21.00.

Во время купаний рядом с прорубями будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и медицинские работники.

сегодня, в 16:22 0
Место
Тула
Прочее
Крещение купели Центральный парк
