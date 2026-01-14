Тульский Роспотребнадзор снял с продажи три килограмма сладких новогодних подарков

В период новогодних праздников и зимних каникул Роспотребнадзор усилил контроль за местами проведения детских мероприятий в Тульской области. Санитарные врачи проверили детские лагеря, площадки для развлечений и пункты продажи игрушек и сладостей.
Особое внимание уделялось:
- условиям пребывания детей;
- качеству питьевой воды;
- правилам уборки и дезинфекции помещений;
- состоянию вентиляционной системы и освещённости;
- температурному режиму и влажности воздуха.
Специалисты изъяли из продажи 85 кг просроченных продуктов, в том числе 3 кг некачественных новогодних сладких подарков.
Результатом усиленного надзора стало отсутствие зарегистрированных эпидемий и массовых инфекций среди детей в новогодние каникулы.