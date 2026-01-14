  1. Моя Слобода
Тульский Роспотребнадзор снял с продажи три килограмма сладких новогодних подарков

И еще больше 80 кг просроченных продуктов.

Тульский Роспотребнадзор снял с продажи три килограмма сладких новогодних подарков
Фото freepik.com.

В период новогодних праздников и зимних каникул Роспотребнадзор усилил контроль за местами проведения детских мероприятий в Тульской области. Санитарные врачи проверили детские лагеря, площадки для развлечений и пункты продажи игрушек и сладостей.

Особое внимание уделялось:

  • условиям пребывания детей;
  • качеству питьевой воды;
  • правилам уборки и дезинфекции помещений;
  • состоянию вентиляционной системы и освещённости;
  • температурному режиму и влажности воздуха.

Специалисты изъяли из продажи 85 кг просроченных продуктов, в том числе 3 кг некачественных новогодних сладких подарков.

Результатом усиленного надзора стало отсутствие зарегистрированных эпидемий и массовых инфекций среди детей в новогодние каникулы.

сегодня, в 13:11 +1
