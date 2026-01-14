Тульский Роспотребнадзор снял с продажи три килограмма сладких новогодних подарков

И еще больше 80 кг просроченных продуктов.

Фото freepik.com.

В период новогодних праздников и зимних каникул Роспотребнадзор усилил контроль за местами проведения детских мероприятий в Тульской области. Санитарные врачи проверили детские лагеря, площадки для развлечений и пункты продажи игрушек и сладостей.

Особое внимание уделялось:

условиям пребывания детей;

качеству питьевой воды;

правилам уборки и дезинфекции помещений;

состоянию вентиляционной системы и освещённости;

температурному режиму и влажности воздуха.

Специалисты изъяли из продажи 85 кг просроченных продуктов, в том числе 3 кг некачественных новогодних сладких подарков.

Результатом усиленного надзора стало отсутствие зарегистрированных эпидемий и массовых инфекций среди детей в новогодние каникулы.