Тульские железнодорожники за шесть дней вывезли более 22 тысяч кубометров снега

Фото Алексея Пирязева.

Московская железная дорога круглосуточно очищает территорию от снега, выпавшего в праздничные дни. В Тульской области задействовали технику и персонал, чтобы поддерживать бесперебойное движение поездов.

Железнодорожники вывезли свыше 22 тысяч кубометров снега и расчистили более 3,5 тысяч километров путей. Спецмашины работали круглосуточно, маневрируя так, чтобы не препятствовать движению поездов.

Железнодорожники напоминают о важности соблюдения правил безопасности: переходите пути только в отведённых местах, держитесь подальше от краёв платформ. Автомобилистам советуют аккуратно пересекать переезды и следить за дорожными знаками.