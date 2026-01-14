Тульские коммунальщики плавят до 1500 кубометров снега в сутки

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

После обильных снегопадов на улицы оружейной столицы ежедневно выходит более 300 единиц коммунальной техники. Рабочие расчищают проезжую часть и тротуары, обрабатывают их антигололедными материалами.

Параллельно с этим ведется вывоз снега. Для его утилизации используют снегоплавильную станцию, которая каждые сутки превращает в воду до 1500 кубометров снежной массы.

— По сравнению с прошлым годом зима в этом году выдалась снежная, — рассказал глава администрации Тулы Илья Беспалов. — За первую декаду января выпало уже 140% месячной нормы осадков. Работы по уборке ведутся круглосуточно, в основном ночью, чтобы не мешать проезду транспорта. Ежедневно вывозится от 4000 до 5000 кубометров снега. Более 16 тысяч кубометров снега — примерно 800 самосвалов — было вывезено для утилизации. Эту практику мы будем продолжать.