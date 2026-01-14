  1. Моя Слобода
Тульские коммунальщики плавят до 1500 кубометров снега в сутки

Бороться с последствиями обильных осадков им помогает снегоплавильная станция.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

После обильных снегопадов на улицы оружейной столицы ежедневно выходит более 300 единиц коммунальной техники. Рабочие расчищают проезжую часть и тротуары, обрабатывают их антигололедными материалами.

Параллельно с этим ведется вывоз снега. Для его утилизации используют снегоплавильную станцию, которая каждые сутки превращает в воду до 1500 кубометров снежной массы.

О том, как работает это устройство, мы рассказывали здесь.

— По сравнению с прошлым годом зима в этом году выдалась снежная, — рассказал глава администрации Тулы Илья Беспалов. — За первую декаду января выпало уже 140% месячной нормы осадков. Работы по уборке ведутся круглосуточно, в основном ночью, чтобы не мешать проезду транспорта. Ежедневно вывозится от 4000 до 5000 кубометров снега. Более 16 тысяч кубометров снега — примерно 800 самосвалов — было вывезено для утилизации. Эту практику мы будем продолжать.

сегодня, в 09:00 −1
