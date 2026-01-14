  1. Моя Слобода
Студентки ТулГУ разрабатывают уникальный «плащ-невидимку»

Итоговая версия весит около 3,5 кг.

Студентки ТулГУ разрабатывают уникальный «плащ-невидимку»
Фото ТулГУ.

Третьекурсницы Александрa Волковa и Еленa Савинa из ТулГУ представили оригинальную разработку — адаптивный камуфляж, меняющий окраску в зависимости от окружающего пространства. Девушки решили показать миру новый взгляд на маскировку, вдохновившись поведением некоторых видов морских обитателей, рассказали в университете. 

Их изобретение представляет собой плащ, покрытый особым термочувствительным материалом. Камера фиксирует окружающую обстановку, а микропроцессор определяет оптимальный оттенок ткани. Затем специальные нити-нагреватели меняют температуру отдельных зон ткани, заставляя её менять цвет.

Девушкам пришлось разработать специальное программное обеспечение, подобрать подходящие материалы и рассчитать нагрузку конструкции. Итоговая версия весит около 3,5 кг, что ограничивает возможности практического применения. Однако авторы уверены, что в будущем удастся сделать конструкцию гораздо легче и компактнее.

Авторы полагают, что их изобретение пригодится военным, охотникам, егерям, работникам лесного хозяйства и даже спортсменам, занимающимся активными играми вроде страйкбола и пейнтбола. Проект уже вызвал большой интерес на региональной научной выставке, и студентки продолжают искать пути улучшения своей идеи.

сегодня, в 09:25 +7
