С улиц Тулы будут эвакуировать машины, мешающие уборке снега

Об этом заявил глава городской администрации Илья Беспалов.

Фото Алексея Пирязева.

По его словам, сейчас основным приоритетом тульских коммунальщиков является уборка снега, расчистка дорог и тротуаров и снижение транспортной нагрузки для борьбы с пробками. Препятствием для этого часто становятся машины, брошенные владельцами на обочинах.

Администрация просит всех автовладельцев внимательнее относиться к требованиям дорожных знаков – в том числе временных, а также информационных табличек. Если вы видите сообщение о том, что в ближайшее время здесь будет работать снегоуборочная техника – стоит подыскать другое место для стоянки.

– Если, при наличии предупреждений, машины не будут убраны, мы будем вынуждены с привлечением сотрудников Госавтоинспекции эвакуировать их на штрафстоянку, – прокомментировал Илья Ильич.

вчера, в 19:10 +3
