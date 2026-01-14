ПСБ окажет содействие развитию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Тульской области

В ходе рабочей поездки Петр Фрадков и Дмитрий Миляев подписали соглашение о сотрудничестве по нескольким направлениям - содействие со стороны ПСБ развитию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, поддержка ключевых для региона предприятий, включая оборонно-промышленный комплекс, малого и среднего предпринимательства, населения, социально-значимых инфраструктурных проектов, внедрение в регионе новых банковских технологий и развитие безналичных расчетов.

Также в ходе делового визита Петр Фрадков принял участие в совещании с правительством области, на котором обсудили реализацию региональных инвестиционных программ, вопросы поддержки ветеранов боевых действий, военных пенсионеров и членов их семей.

– ПСБ и Тульская область являются стратегическими партнерами по широкому спектру направлений – предоставляем системную поддержку населения и экономики, включая широко представленный в регионе оборонно-промышленный комплекс, реализуем инфраструктурные проекты, работаем с малым и средним бизнесом. Подписанное соглашение направлено на формирование инвестиционной привлекательности региона, включает участие ПСБ в инвестиционных проектах и программах по развитию предпринимательства. Особое внимание ПСБ уделяет работе с ветеранами боевых действий и членами их семей, выпускает карту-удостоверение «СВОи» и развивает специализированные программы для этой категории клиентов. На повестке дня также стоят вопросы взаимодействия в сфере массового спорта и расширения спортивной инфраструктуры в регионе, – отметил Петр Фрадков.

— Банк ПСБ — надежный партнер Тульской области, наших промышленных предприятий и оборонно-промышленного комплекса, в частности. Банк также кредитует гражданский сектор экономики, способствует социально-экономическому развитию региона в целом. Сегодня мы обсудили важные проекты по поддержке участников СВО, а также крупных форумов, которые организуются в регионе. Среди них — Международный молодежно-промышленный форум «Инженеры будущего», а также Всероссийского форума учителей физкультуры, который пройдет в Тульской области весной. Благодарю банк за реализованные проекты в социальной сфере. У нас широкое поле для сотрудничества, убежден, что оно продолжится в дальнейшем, — сказал Дмитрий Миляев.

Отдельно Петр Фрадков, возглавляющий Всероссийскую федерацию легкой атлетики, выразил готовность поддержать спортсменов и мероприятия, направленные на развитие массового спорта, а также создания современной спортивной инфраструктуры для увеличения числа людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом в Тульской области.

На встрече также присутствовали исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский, председатель экспертного совета по развитию субъектов РФ – директор департамента развития регионов ВФЛА Андрей Зайцев и президент региональной общественной организации «Тульская областная федерация легкой атлетики» Екатерина Реньжина. По итогам встречи Петр Фрадков и Дмитрий Миляев подписали соглашение о сотрудничестве ВФЛА и Тульской области — с целью развития и популяризации легкой атлетики на территории региона.

Кроме того, Петр Фрадков и Дмитрий Миляев вместе посетили спортивный комплекс «Тулица» и центр поддержки участников СВО и ветеранов боевых действий иных локальных конфликтов «Герой 71».