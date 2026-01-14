  1. Моя Слобода
Прокуратура заинтересовалась качеством уборки снега в Тульской области: уже составлено более 100 представлений

Жители массово жаловались на снежные завалы и огромные сосульки на крышах.

Прокуратура заинтересовалась качеством уборки снега в Тульской области: уже составлено более 100 представлений
Фото прокуратуры Тульской области.

Специалисты прокуратуры Тульской области проверили, как убирают дороги и общедомовое имущество от снега и наледи. С 2 по 11 января были обнаружены значительные нарушения в уборке на улицах и территориях городов и районов области.

Особенно остро проблема стояла в городах Новомосковск, Донской, Щекино, Туле, а также в ряде районов: Алексинском, Белевском, Дубенском, Заокском, Каменском, Киреевском, Куркинском, Ленинском, Одоевском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Узловском, Ясногорском, Ефремовском и Веневском.

В результате проверок прокуратура возбудила четыре административных дела против руководителей дорожных служб и чиновников, допустивших нарушения. Главам администраций ряда районов и городов направлено 12 официальных представлений с требованием устранить нарушения.

Руководителям предприятий, отвечающих за обслуживание дорог, предъявлено пять аналогичных представлений и одно предостережение. Дополнительно прокуратура внесла четыре представления в адрес руководства Тулаавтодора.

Кроме того, прокуратура проверила состояние крыш и дворов жилых домов. Выявлены нарушения в работе 152 организаций, обслуживающих 450 многоквартирных домов. Во всех случаях вовремя не убирали снег и наледь с крыш и дворовых территорий, а также недостаточно обрабатывали тротуары антигололёдными материалами. По факту нарушений прокуратура направила 113 представлений управляющим компаниям.

«Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (нарушение управляющими компаниями лицензионных требований к порядку управления многоквартирными домами) и ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение обслуживающими организациями и ТСН правил содержания общедомового имущества)», — отметили в региональной прокуратуре. 

сегодня, в 12:06 +3
Место
Тульская область
Прочее
уборка снега наледи сосульки прокуратура Тульской области
