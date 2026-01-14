«Пробка на час!»: водители просят настроить светофоры на Зеленстрое

Въехать в Тулу со стороны Щекино становится все сложнее.

Фото Алексея Пирязева.

В редакцию Myslo обратились жители Щекино.

«Не знаем уже, куда обращаться. Просим помощи у вас: осветите проблему! Каждое утро из Щекино ездим на работу в Тулу, так это в последнее время стало настоящей пыткой. Сегодня, 14 января, со светофора на пересечении Щёкинского шоссе и ул. Скуратовской до светофора на ул. Ген. Маргелова мы простояли в пробке 50 минут!!!

Куда обратиться для пересмотра настройки светофоров? Это за 3 часа надо выезжать на работу?

Полосу для общественного транспорта сделали, поворот на стрелку налево сделали, а как ехать остальным? Это просто кошмар!»

Похожая ситуация была на Зеленстрое несколько лет назад. Внезапно образовавшиеся пробки стали результатом неправильной настройки светофоров.