После трагедии в роддоме Новокузнецка в Тульской области проверят работу акушеров

Соответствующее поручение дал глава региона Дмитрий Миляев.

Фото Алексея Пирязева.

Губернатор поручил своему заместителю Наталье Архиповой организовать проверку акушерской службы Тульской области. Ее цель – недопущение возникновения инфекций в региональных учреждениях здравоохранения, где находятся беременные и только что родившие мамы.

– Мы должны создать максимально безопасные и комфортные условия для появления на свет малышей, – отметил Дмитрий Вячеславович.

Такие меры были приняты после трагедии, произошедшей в роддоме Новокузнецка: в новогодние праздники там погибли 9 новорождённых малышей.

