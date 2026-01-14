Пенсии в Тульской области выросли на 7,6%

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области проиндексировали страховые пенсии на 7,6%. Об этом сообщили в региональном Соцфонде.

Увеличение затронуло всех получателей пенсионных выплат, включая пенсионеров по инвалидности и потери кормильца.

Сумма прибавки рассчитывается индивидуально и зависит от величины предыдущей пенсии. Обращаться дополнительно никуда не нужно — его сделают автоматически.

С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного балла выросла до 156,76 рубля, а фиксированная выплата увеличилась до 9 584,69 рубля.