  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. OBI Россия вошла в «Группу Лента» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

OBI Россия вошла в «Группу Лента»

Согласно условиям сделки, 25 строительных гипермаркетов перешли под управление «Группы Лента».

OBI Россия вошла в «Группу Лента»

OBI Россия готовится к обновлению. В официальном сообщении пресс-службы сети гипермаркетов OBI Россия отмечается:

«Сделка направлена на укрепление российской DIY-сети, а также на развитие новых форматов и клиентских решений. OBI Россия обладает многолетней экспертизой на рынке товаров для строительства, ремонта и сада, а „Группа Лента“ выходит в новое направление с высоким потенциалом роста».

Объединение позволит расширить сервисы и услуги, в том числе через кросс-форматные предложения для покупателей. В дальнейшем компании рассматривают развитие интегрированных решений, включая размещение ассортимента DIY-сети в гипермаркетах «Группы Лента».

Ранее Myslo сообщал, что сеть строительных гипермаркетов OBI изменит название на «DOM Лента».

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:20 +2
Другие статьи по темам
Погода в Туле 14 января: морозно, небольшой снег
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 января: морозно, небольшой снег
сегодня, в 07:00, 89 1542 2
«Пробка на час!»: водители просят настроить светофоры на Зеленстрое
Жизнь Тулы и области
«Пробка на час!»: водители просят настроить светофоры на Зеленстрое
сегодня, в 09:43, 73 2298 4
В Центральном парке готовят две купели для крещенских купаний
Жизнь Тулы и области
В Центральном парке готовят две купели для крещенских купаний
сегодня, в 16:22, 66 459 0
Wildberries запустил отправку посылок между клиентами в ПВЗ
Жизнь Тулы и области
Wildberries запустил отправку посылок между клиентами в ПВЗ
сегодня, в 15:42, 65 834 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Wildberries запустил отправку посылок между клиентами в ПВЗ
Wildberries запустил отправку посылок между клиентами в ПВЗ
На Калужском шоссе в Туле пригородный автобус въехал в сугроб
На Калужском шоссе в Туле пригородный автобус въехал в сугроб
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.