OBI Россия вошла в «Группу Лента»

OBI Россия готовится к обновлению. В официальном сообщении пресс-службы сети гипермаркетов OBI Россия отмечается:

«Сделка направлена на укрепление российской DIY-сети, а также на развитие новых форматов и клиентских решений. OBI Россия обладает многолетней экспертизой на рынке товаров для строительства, ремонта и сада, а „Группа Лента“ выходит в новое направление с высоким потенциалом роста».

Объединение позволит расширить сервисы и услуги, в том числе через кросс-форматные предложения для покупателей. В дальнейшем компании рассматривают развитие интегрированных решений, включая размещение ассортимента DIY-сети в гипермаркетах «Группы Лента».

Ранее Myslo сообщал, что сеть строительных гипермаркетов OBI изменит название на «DOM Лента».