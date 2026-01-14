  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Наш Пикуль: тулячка издала детективные истории по материалам судебного архива VIII-XX веков - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Наш Пикуль: тулячка издала детективные истории по материалам судебного архива VIII-XX веков

Автором книги «Молния под елочку» стала тульский журналист и историк Ирина Парамонова.

Наш Пикуль: тулячка издала детективные истории по материалам судебного архива VIII-XX веков

Шпионы и предатели, ложные слухи и диссиденты, фальшивые самовары и политический труп на даче, трагедия на шахте и кража с колокольни, побег любовницы от родственника Василия Жуковского и обвинение в убийстве Льва Толстого, наказание войной и кнут за острое слово… А еще личные письма, копии секретных документов и старые фотографии. Многое публикуется впервые. 

— Идея книги «Преступления из века в век» родилась при работе с судебным архивом для «Летописи Тульской судебной системы 1777-2007, — рассказала Ирина Парамонова Myslo. — Все рассказы написаны со слов очевидцев — основаны на реальных событиях с реальными людьми. Все совпадения неслучайны. Книжка уже есть на „Литрес“. 16+

Среди героев — Лев Толстой, Василий Жуковский, юрист Плеве, издатель «Голоса» и многие другие известные люди России. Впервые публикуются личные письма из Рукописного отдела ИРЛИ РАН (Пушкинский дом), копии документов и фотографии. 

На обложке — флаг почтово-телеграфного ведомства со знаком молнии, перевернувшей жизнь большого города накануне нового 1877 года… 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 09:23 +4
Другие статьи по темам
Событие
книга
Люди
Ирина Парамонова
Место
Тула
Погода в Туле 14 января: морозно, небольшой снег
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 января: морозно, небольшой снег
сегодня, в 07:00, 89 1542 2
«Пробка на час!»: водители просят настроить светофоры на Зеленстрое
Жизнь Тулы и области
«Пробка на час!»: водители просят настроить светофоры на Зеленстрое
сегодня, в 09:43, 73 2298 4
В Центральном парке готовят две купели для крещенских купаний
Жизнь Тулы и области
В Центральном парке готовят две купели для крещенских купаний
сегодня, в 16:22, 66 459 0
Wildberries запустил отправку посылок между клиентами в ПВЗ
Жизнь Тулы и области
Wildberries запустил отправку посылок между клиентами в ПВЗ
сегодня, в 15:42, 65 834 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Студентки ТулГУ разрабатывают уникальный «плащ-невидимку»
Студентки ТулГУ разрабатывают уникальный «плащ-невидимку»
Скорая столкнулась с такси на «Педуниверситете»
Скорая столкнулась с такси на «Педуниверситете»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.