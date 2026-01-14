Наш Пикуль: тулячка издала детективные истории по материалам судебного архива VIII-XX веков

Шпионы и предатели, ложные слухи и диссиденты, фальшивые самовары и политический труп на даче, трагедия на шахте и кража с колокольни, побег любовницы от родственника Василия Жуковского и обвинение в убийстве Льва Толстого, наказание войной и кнут за острое слово… А еще личные письма, копии секретных документов и старые фотографии. Многое публикуется впервые.

— Идея книги «Преступления из века в век» родилась при работе с судебным архивом для «Летописи Тульской судебной системы 1777-2007, — рассказала Ирина Парамонова Myslo. — Все рассказы написаны со слов очевидцев — основаны на реальных событиях с реальными людьми. Все совпадения неслучайны. Книжка уже есть на „Литрес“. 16+

Среди героев — Лев Толстой, Василий Жуковский, юрист Плеве, издатель «Голоса» и многие другие известные люди России. Впервые публикуются личные письма из Рукописного отдела ИРЛИ РАН (Пушкинский дом), копии документов и фотографии.

На обложке — флаг почтово-телеграфного ведомства со знаком молнии, перевернувшей жизнь большого города накануне нового 1877 года…